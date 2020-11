A filha de José Mourinho, que acaba de concluir o mestrado de belas-artes na Universidade de Buckingham, no Reino Unido, prepara-se para lançar uma coleção de joalharia ética, sustentável e transparente. Matilde Jewellery é o nome da marca de acessórios criada por Matilde Mourinho. As peças, que ainda não foram apresentadas publicamente, são fabricadas com ouro reciclado e com diamantes produzidos em laboratório sob a supervisão da empreendedora portuguesa de 24 anos.

"Tendo o controlo operacional absoluto de todo o processo de produção, usamos materiais sustentáveis e recorremos a práticas com processos transparentes e garantimos um preço justo, vendendo diretamente ao consumidor, sem intermediários", explica a filha mais velha do prestigiado treinador de futebol português, atualmente à frente dos destinos da equipa inglesa Tottenham Hotspur FC, na página de abertura do site da marca, que, para já, está apenas disponível em língua inglesa.

"O país natal da fundadora, Portugal, ocupa um lugar especial no coração de Matilde e inspira, de forma contínua, o nosso design. Mal podemos esperar para mostrar o que queremos dizer com isto e de que forma misturamos o antigo com o novo e a tradição com a modernidade e como estamos a dar vida à herança portuguesa de uma forma contenporânea", refere a página de Instagram da Matilde Jewellery. Para promover o lançamento, na próxima semana, a marca lançou há pouco um concurso.