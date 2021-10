Jean Paul Gaultier troca os marinheiros por um pugilista na promoção do novo perfume masculino

Depois dos marinheiros, a imagem de marca das várias edições do icónico perfume Le Male, criado há 26 anos, Jean Paul Gaultier aposta agora num pugilista para promover Scandal Pour Homme, a nova fragrância que o ex-criador de moda francês acaba de lançar. Criada por três perfumistas de renome, a versão masculina do perfume Scandal, uma proposta olfativa feminina apresentada ao mundo em 2017, é um amadeirado oriental com notas de salva-esclareia, tangerina, caramelo, fava tonka e vetiver.

Comercializada numa embalagem vermelha em veludo, Scandal Pour Homme está disponível em frascos de 50, 100 e 150 mililitros. O perfume desenvolvido por Quentin Bisch, Christophe Raynaud e Nathalie Gracia-Cetto também pode ser adquirido em frascos recarregáveis de 200 mililitros. Além da eau de toilette, a nova linha conta ainda com um desodorizante em spray, um desodorizante em stick e um gel de banho. Parker van Noord, modelo holandês de 23 anos, foi escolhido para a promover.

Filho do popular manequim holandês Andre van Noord, falecido em 2018 com apenas 54 anos, Parker van Noord e Imaan Hammam, modelo holandesa com ascendência marroquina e egípcia de 25 anos, são os protagonistas do anúncio escaldante que recria uma festa demolidora na capital francesa. Realizado por Jonas Lindstroem, o vídeo conta com a participação de figuras públicas como as atrizes Rossy de Palma e Raya Martigny, o DJ Dustin Muchuvitz e o estilista Nicola Lecourt Mansion.

Luxuoso e elegante, o frasco do novo Scandal Pour Homme, que é vendido numa embalagem retângular fabricada com cartão reciclado, apresenta-se ao mundo como um símbolo de vitória e de poder, com uma tampa dourada, distintiva e marcante, em forma de coroa. A sustentabilidade ambiental é uma forte preocupação de Jean Paul Gaultier. Além de materiais reaproveitados na cartonagem, a nova proposta olfativa usa 59% menos vidro, 46% menos plástico e 80% menos metal e pesa menos 64%.