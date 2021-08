Paco Rabanne lança perfume ecológico e interativo. Frasco em forma de robô permite aceder a conteúdos exclusivos no telemóvel

Depois de ter surpreendido o mundo com o lançamento de um perfume em forma de isqueiro, batizado XS, em 1994, Paco Rabanne voltou a ousar, nas décadas seguintes. Em agosto de 2008, apresentou One Million, uma nova fragrância masculina com um frasco em forma de lingote. Em julho de 2013, lançou Invictus, um troféu em forma de taça para celebrar as vitórias quotidianas dos homens modernos. As versões femininas destes icónicos perfumes também tiveram embalagens originais e criativas.

Em 2021, Paco Rabanne volta a repetir o feito com Phantom. Já à venda em Portugal, a nova fragrância masculina, com um toque dominante de limão, lavanda e baunilha, foi criada pelos perfumistas Juliette Karagueuzoglou, Dominique Ropion e Anne Flipo. Mas, ainda antes de descobrirmos o aroma que resulta desta combinação, que também conta com notas de maçã, de pachuli, de vetiver, de terra e fumo, surpreende desde logo pela originalidade e pela irreverência do frasco bicolor em forma de robô.

O topo da embalagem, nas versões de 100 e 15o mililitros, integra um chip com a tecnologia Near-Field Communication (NFC) que permite aceder a conteúdos exclusivos no telemóvel. Além de listas de reprodução de músicas personalizadas, em parceria com o Spotify, há filtros exclusivos para fotografias, jogos interativos e opções de realidade aumentada. Nas próximas semanas, serão adicionadas novas funcionalidades. A intenção é (também) fomentar a relação dos consumidores com a marca.

"Bem-vindos à perfumaria 2.0", anuncia a Paco Rabanne. A sustentabilidade ambiental também não foi esquecida. Além de uma formulação limpa, desenvolvida para durar mais tempo, Phantom também permite aos que optarem pelo frasco de 150 mililitros, que custa cerca de 117 €, de o recarregar. O preço do de 50 ronda os 74 €. O de 100 é vendido a 100 €. A recarga de 200 é comercializada por 122 €. Nesta fase de lançamento, na Sephora, na Douglas e na Perfumes & Companhia está com desconto.