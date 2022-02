Seguindo o exemplo de celebridades internacionais como Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow, Steph Curry, Madonna e Eminem, David Carreira acaba de aderir à moda dos NFT, tokens não-fungíveis na designação portuguesa, obras eletrónicas criadas a partir de um arquivo digital. É o primeiro cantor português a fazê-lo. Ao todo, são 10 e representam várias fases do percurso artístico do também compositor, ator, designer de moda e empresário de 30 anos.

"Esta primeira coleção está disponível na plataforma OpenSea, em formato de compra que decorre até ao dia 20 de março", informa a Brainstorm, empresa que colaborou com o artista, em comunicado de imprensa. "Um NFT é um ativo digital exclusivo que pode representar virtualmente qualquer tipo de item, desde obras de arte, música, itens virtuais, até vídeos, que podem ser transacionados. Em Portugal, este mercado está a crescer, impulsionado, sobretudo, pelo futebol e pela arte. Um NFT é certificado por uma rede de computadores que garante que o mesmo é daquela pessoa específica que o comprou e de mais ninguém", refere o documento.

"Esta coleção, que celebra os 10 anos de carreira do David, tem 10 NFT únicos com fotos de momentos que marcaram o seu percurso em 3D, sendo uma oportunidade única para todos os amantes de NFT e para os fãs do David terem uma arte e um momento marcante do artista que passará a ser só seu", esclarece a companhia. Os cartões colecionáveis mais baratos custam 100 €. Desde o lançamento, já foram vendidos dois. Os restantes entre 250 € e 500 €.

"Através de uma carteira virtual, como por exemplo a Metamask, é possível adquirir criptomoedas e depois licitar no NFT preferido. Cada NFT, ao ser adquirido, para além de se tornar propriedade de quem o comprou, pode no futuro ser vendido como qualquer NFT a outra pessoa que tenha interesse no produto. Aos primeiros detentores desses 10 NFT, será dada a possibilidade de partilhar um momento com David Carreira", revela ainda a Brainstorm.