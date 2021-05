Depois da TVI, apesar das notícias que dão conta de um alegado interesse da SIC, é, afinal, na RTP que Lourenço Ortigão vai poder ser visto. De saída do canal de Queluz de Baixo, insatisfeito com a alegada falta de oportunidades da atual direção, o ator de 31 anos integra o elenco da produção histórica "A rainha e a bastarda", que a estação de televisão estatal pretende exibir em 2022. Mas, antes, deverá ser visto na emissora onde se estreou em 2009, na série "Pecado", ao lado da ex-colega Dalila Carmo.

Nas redes sociais, nos últimos dias, o artista já partilhou duas fotografias tiradas nos bastidores da nova produção televisiva. Seguindo o exemplo das apresentadoras de televisão Fátima Lopes e Isabel Silva, que também preferiram bater com a porta, Lourenço Ortigão informou recentemente a administração da TVI da intenção de não renovar o contrato de exclusividade que tinha com o canal. "Está magoado com a falta de oportunidades, depois das promessas que lhe fizeram. Não é aposta da Cristina Ferreira [diretora de entretenimento e ficção da TVI]", confirmou fonte próxima do namorado da atriz Kelly Bailey, uma das apostas da TVI, em declarações à revista TV Guia.

"As escolhas dela são evidentes, não há como o negar. O Ruben Rua, o Pedro Teixeira, o Ben [Ruben Vieira]... Felizmente, não faltam convites ao Lourenço. Vamos ver... Para já, o primeiro passo é sair da TVI", acrescenta ainda a mesma fonte. Nascido a 9 de agosto de 1989, o ator trabalhou, nos últimos 10 anos, para o canal de Queluz de Baixo. No último ano, para além do despedimento das atrizes Dalila Carmo, Sara Prata e Jessica Athayde, também foi dispensada a apresentadora de televisão Leonor Poeiras.