Júlia Palha vai gravar mais do que o inicialmente previsto. Em vez dos 220 episódios originalmente planeados, a telenovela "A serra", atualmente em exibição, vai ter 240. "A SIC e o Daniel Oliveira apostaram muito neste projeto, reuniram um elenco forte, com o regresso da Sofia Alves e com a Júlia Palha, rostos de que o público gosta", justificou fonte da produção à edição desta semana da revista TV 7 Dias, hoje nas bancas. "A história está muito bem escrita e agarrou o público", regojiza-se.

Da autoria de Inês Gomes, "A serra" conta ainda com a participação de atores como António Pedro Cerdeira, Carolina Carvalho, José Mata, Isabela Valadeiro, Maria João Abreu, João Jesus e, brevemente, João Reis. O marido de Catarina Furtado interpretará o papel de um emigrante português que regressa do Canadá para voltar a (con)viver com a filha, personagem atribuída a Laura Dutra. "Consoante a novela for avançando, há mistérios e enredos que vão dar que falar", garante a mesma fonte.