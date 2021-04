Charlene Mitchell é uma das personagens mais icónicas de "Neighbours", a icónica telenovela australiana, também exibida em Portugal com o título "Vizinhos". Na Austrália e no Reino Unido, a produção, estreada em 1985 e ainda em exibição, fez furor no final da década de 1980, muito por culpa de uma das suas duplas românticas, protagonizada por Kylie Minogue e por Jason Donovan. A atriz Annie Jones chegou a fazer o teste para o papel mas a produção escolheu uma adolescente de apenas 11 anos.

A primeira cena da intérprete de êxitos como "I should be so lucky", "Slow" e "All the lovers" nas redes sociais, que na altura ambicionava ser atriz, foi para o ar a 18 de abril de 1986, há precisamente 35 anos. "Foi o meu primeiro papel na televisão", desabafou a atriz na publicação comemorativa que fez nas redes sociais. "Foi o meu primeiro grande emprego após terminar a escola. Na realidade, acabaria por ser. Inicialmente, as gravações deveriam durar entre uma a doze semanas", recordou a artista australiana.

Apesar de Kylie Minogue considerar o papel de Charlene Mitchell, em 1986, como o primeiro da sua carreira, a atriz estreou-se como atriz muito antes. Em 1979, fez uma pequena participação na telenovela "The Sullivans" e logo no ano seguinte voltou a ser convidada para um papel secundário na série de televisão "Skyways". Em 1985, foi escolhida para interpretar uma das protagonistas da produçãp "The Henderson kids". Em 1988, já com uma carreira musical de sucesso, a artista abandonou "Vizinhos".