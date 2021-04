Infetada com COVID-19 em novembro do ano passado, Bárbara Branco continua a sofrer na pele as sequelas da patologia. "Não foi uma fase fácil. Fui afetada o quanto baste, com cansaço, alguma falta de respiração e febre. Desde então, fiquei mais cansada. E, se tenho de fazer mais movimentos no dia a dia, canso-me muito mais, especialmente quando gravo", revela a atriz de 21 anos, que vive dias agitados. Para além de ser uma das protagonistas da telenovela "Bem me quer" na TVI, também está em cena.

É Ofélia, uma das personagens trágicas de "Hamlet", um dos clássicos do dramaturgo, poeta e ator inglês William Shakespeare. Uma encenação que pode ser vista até 30 de abril e depois entre 5 a 21 de maio no Teatro Municipal Mirita Casimiro em Cascais. "Não tenho tempo para nada", desabafou em declarações à revista TV Guia. "Chego a casa e durmo. Acordo, gravo, ensaio, estudo e durmo. Não há mesmo tempo para mais", garante. "Preciso de uma pausa", admite a namorada do ator José Condessa.