Paulo Pires surpreendeu os milhares que o seguem nas redes sociais com uma fotografia a preto e branco dos seus tempos de adolescente. O ator e modelo de 54 anos tinha apenas 14 no retrato, datado de 1981, que partilhou com os admiradores. Os elogios não se fizeram esperar. "O tempo é teu aliado", comentou o letrista, escritor e encenador Tiago Torres da Silva. "Dentuça", chamou-lhe o ator Heitor Lourenço. "É assim que me lembro de ti, no liceu de Queluz", escreveu também Isabel Moura e Sá, uma antiga colega de escola.