Finalmente concluído, o registo documental de Madonna gravado em Lisboa aquando dos concertos que a artista deu em Lisboa em janeiro de 2020 foi exibido numa sala de cinema. Apesar das limitações impostas pela pandemia, a cantora, compositora, produtora discográfica, atriz, realizadora e empresária de 62 anos convidou um grupo de amigos para assistir à projeção do vídeo da digressão de promoção do disco "Madame X", que compôs, gravou, produziu e lançou no período em que viveu em Portugal.

A maior parte das imagens foram captadas no Coliseu dos Recreios, uma das salas de espetáculos mais emblemáticas da capital portuguesa. As restantes foram regravadas nos EUA, onde a intérprete de êxitos globais como "Express yourself" e "Into the groove" voltou a viver após uma estadia em Londres. Entre os convidados está um português, Ricardo Gomes, o fotógrafo que Madonna contratou para a acompanhar na primavera de 2019 e que é responsável pela maioria das fotos que a artista publica nas redes sociais.