Foi ao som de "Batuka", a canção que gravou com a Orquestra de Batukadeiras de Lisboa, durante o período em que viveu em Portugal, que Madonna partilhou com os fãs que tinha voltado a recriar um dos figurinos que elegeu para a digressão de promoção do disco "Madame X" para refazer algumas cenas para incluir na edição final do registo audivisual e documental que está a preparar. A artista americana de 62 anos já tinha mostrado à família a edição dos concertos gravados no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

No entanto, de um momento para o outro, assim que se sentiu recuperada da lesão nos quadris que a obrigou a ser operada, a cantora, compositora, produtora discográfica, atriz, realizadora, guionista e empresária decidiu refazer algumas partes. Apesar de Madonna não o ter confirmado, os sites de admiradores da artista revelam que foram captadas novas imagens de "Frozen" e "Future", que serão misturadas com as que foram recolhidas durante os espetáculos gravados no Coliseu dos Recreios em janeiro de 2020.