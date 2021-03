Nos últimos meses, excetuando uma pequena participação no filme lançado pela plataforma digital Netflix "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", Conchita Wurst, o alter ego do cantor austríaco Thomas Neuwirth, que ganhou o Festival Eurovisão da Canção de 2014, não tem tido grande atividade artítica mas, nas redes sociais, não faltam fotografias com poses (muito) provocadoras, como as que publicou nas últimas horas, apenas com um corpete reduzido, com lingerie preta e meias de rede.

As reações às fotografias ousadas e reveladoras não poderiam ser mais entusiastas por parte dos fãs da intérprete de "Rise like a phoenix". "Adoro", elogiou, pouco depois, o belga Laurent Dombrowicz. "Feminilidade masculina combinada num look brutal", aplaudiu também Niklas Petrányi. "Só faltou o batom roxo", lamentou Kabir Naidoo. Desde outubro de 2019, altura em que lançou o álbum "Truth Over Magnitude", que a camaleónica e ousada Conchita Wurst, atualmente com 32 anos, não lança música nova.