Madonna voltou a mostrar a evolução da cicatriz na perna que resultou da intervenção cirúrgica que fez aos quadris na sequência de um tratamento para regenerar cartilagens. A artista começou a sentir dores no verão de 2019 durante os ensaios da digressão de promoção do disco "Madame X", composto e gravado no período em que viveu em Portugal. "Não está má. Esta marca é da minha roupa interior. Está bastante suave. É uma marca para a vida", desabafou a cantora numa publicação que fez nas redes sociais.

Na publicação anterior, a cantora norte-americana de 62 anos insurgiu-se contra o poder opressivo que os homens continuam, na sua opinião, a exercer na sociedade atual, à semelhança do que também tinha feito na última digressão, que pode (re)ver de seguida. "O patriarcado continua a esmagar-me o pescoço com as suas botas pesadas, a enfraquecer-me e a calar-me. Até alguns daqueles que apresentam como artistas. Vocês sabem quem são", criticou Madonna. "Morte ao patriarcado. Agora e sempre", apelou.