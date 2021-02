As negociações entre a TVI e Fernando Rocha, que atualmente pode ser visto na telenovela "Amor amor" da SIC, não chegaram a bom porto. O humorista e ator preferiu manter-se no canal de Paço de Arcos e, para o seu lugar, a estação de Queluz de Baixo foi buscar Pedro Alves. O ator e humorista, que ficou conhecido pela personagem Zeca Estacionâncio, que fazia dupla com Quim Roscas, interpretado por João Paulo Rodrigues, é o novo reforço de uma das novas telenovelas que o canal está a preparar.

Pedro Alves, que não trabalhava para a TVI desde 2013, vai participar na nova trama protagonizada por Pedro Teixeira. Francisca Cerqueira Gomes, filha da apresentadora de televisão Maria Cerqueira Gomes e do piloto de automóveis Gonçalo Gomes, é outro dos nomes apontados. A nova telenovela conta ainda com a participação de José Carlos Pereira, que regressa ao canal após ter feito a série "Golpe de sorte" na SIC. As atrizes Sílvia Rizzo, Inês Herédia, Sara Barradas e Ana Guiomar também integram o elenco.