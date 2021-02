Francisca Cerqueira Gomes, que soma mais de 55.000 seguidores no Instagram, fez um casting e a diretora de entretenimento e ficção do canal de Queluz de Baixo gostou do que viu. "Acreditamos muito nela", garante fonte próxima da apresentadora de televisão.

Herdou a beleza da mãe, a apresentadora de televisão portuense Maria Cerqueira Gomes. Agenciada pela Central Models, tem trabalhado como modelo, mas ambiciona vir a ser atriz e, muito em breve, vai ter a oportunidade de mostrar o que vale. Francisca Cerqueira Gomes, que soma mais de 55.000 seguidores no Instagram, fez um casting e a diretora de entretenimento e ficção do canal de Queluz de Baixo, Cristina Ferreira, gostou do que viu. "Tem algum potencial", refere fonte próxima da acionista da TVI. A naturalidade de Francisca Cerqueira Gomes, que também é filha do piloto de automóveis Gonçalo Gomes, surpreendeu os que assistram à prova. "Acreditamos muito nela", elogiou a mesma fonte em declarações exclusivas à edição desta semana da revista TV Guia. A manequim é um dos primeiros nomes conhecidos da nova telenovela que a TVI está a preparar, uma trama escrita por Roberto Pereira que será protagonizada por Pedro Teixeira, um dos atores e apresentadores de televisão mais populares do canal.