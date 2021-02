É uma das apostas fortes da TVI para os próximos meses mas ainda promete vir a fazer correr muita tinta. "All together now", o novo programa da apresentadora de televisão e empresária Cristina Ferreira, vai juntar cerca de duas centenas de pessoas no mesmo espaço, incluindo 100 jurados, alguns deles muito conhecidos, como é o caso do ator e apresentador Pedro Teixeira, da atriz Fernanda Serrano, do apresentador e ator Ruben Rua, do cantor Paulo Vintém, da fadista Gisela João e do apresentador Cláudio Ramos.

No entanto, segundo a edição desta semana da revista TV Guia, a Direção-Geral da Saúde (DGS) não terá sido consultada acerca da situação nem terá avalizado o arranque das gravações. "Não recebemos qualquer pedido [de autorização] da TVI. Já fomos várias vezes questionados sobre o assunto e falámos com as outras entidades da DGS, nomeadamente com a Direção Regional de Saúde, que também não foi consultada", garantiu fonte oficial daquela entidade em declarações exclusivas à publicação televisiva.

"Recebemos [pedidos] para [autorizar] casamentos, comícios, reuniões. Para este programa, não. O que fica para o público, a quem fazemos tantos pedidos e exigências, é a imagem que autorizámos uma coisa desta dimensão, o que, frisamos, não aconteceu", sublinha a mesma fonte. As emissões de "All together now" vão decorrer na Sala Tejo, na Altice Arena, no Parque das Nações, em Lisboa. Apesar de não ter o aval da DGS, a TVI já garantiu publicamente que tem em mãos um plano de contingência apertado.

De acordo com a publicação, os jurados vão receber entre 75 € e 100 € por programa e, à semelhança dos técnicos, da restante equipa de produção, da apresentadora e dos concorrentes, terão de apresentar um documento que comprove que testaram negativo à COVID-19 nos dias que antecedem as emissões. Além disso, estão proibidos de publicar fotografias e vídeos dos bastidores das gravações nas redes sociais. "All together now" é o grande trunfo da TVI para derrotar o novo programa do chef Ljubomir Stanisic na SIC.