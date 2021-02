Nereida Gallardo desvaloriza a mágoa que Gonçalo Quinaz diz estar a sentir. O antigo jogador de futebol, que atualmente participa no reality show "Big Brother - Duplo Impacto" sofre por não poder ver o filho que teve com a espanhola, ex-namorada do futebolista Cristiano Ronaldo, há quase oito anos. "O único sonho que tenho na vida é ter um momento, nem que sejam cinco minutos, com os meus três filhos", assumiu, publicamente, no passado domingo, em direto na TVI, o antigo desportista de 35 anos.

"Nenhuma mãe e nenhum pai merecem passar por uma situação destas", lamentou ainda Gonçalo Quinaz. As palavras do português chegaram a Maiorca, em Espanha, onde a ex-modelo atualmente vive com a criança e com o marido, Carlos Vargas, que adotou, entretanto, o menino. Mas não lhe amoleceram o coração. A espanhola acusa-o de fingimento. "Não me interessa [o que ele disse na televisão]. Ele tem o que quer, que é protagonismo", ataca. "Pode seguir a carreira de ator. É genial a fazê-lo", ironiza.

Em declarações à edição desta semana da revista TV Guia, a maiorquina revela ainda que não é a única a não ter interesse no reencontro de Gonçalo Quinaz com a criança. "Se o meu filho quiser, poderá vê-lo sem problemas. Não o vou impedir. Mas o meu filho não quer. Pode ser que mais tarde queira ou tenha curiosidade. Para ele, o pai é o Carlos e não quer conhecer a família portuguesa", assegura a espanhola de 37 anos. Nereida Gallardo ficou conhecida quando namorou com Cristiano Ronaldo no início de 2008.