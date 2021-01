André Abrantes e Zena Pacheco estão a analisar a possibilidade de processar a Endemol Portugal por causa da divulgação de um vídeo com mais de 10 minutos de sexo explícito dos dois ex-concorrentes do reality show da TVI "Big Brother - A Revolução". "Iremos agir em conformidade", confirmou a vencedora do programa em declarações à edição desta semana da revista TV Guia. A produtora de televisão anunciou a abertura de um inquérito para apurar como é que o vídeo, que se tornou viral, foi parar à internet.

"Tivemos conhecimento da gravação e difusão ilícitas no âmbito da produção do programa. Tal situação merece o nosso total repúdio, sendo firme a decisão da Endemol de realizar um processo exaustivo de averiguações, com o objetivo de identificar quem procedeu à gravação das referidas imagens, bem como à sua difusão", anunciou a produtora do reality show em comunicado. O canal de Queluz de Baixo demarcou-se, entretanto, da ocorrência. "A TVI nada tem a ver com este assunto e condena este tipo de divulgação. A Endemol já está a apurar responsabilidades", referiu a estação de televisão no comunicado de imprensa que emitiu.

Apesar de apoiarem a decisão da produtora, André Abrantes e Zena Pacheco não excluem a hipótese de a processar. "Eles sabem que, se agissem contra a pessoa que divulgou as imagens, nunca veriam o dinheiro. Assim, a Endemol, no mínimo, há de querer chegar a um acordo. Neste momento, eles estão a pensar pedir 100.000 € por danos morais", revela um amigo do casal. "Vamos agir judicialmente. Estamos bastante chocados", assumiu também à TV Guia António Abrantes, pai do cantor e produtor.