A sessão fotográfica que Madonna fez há 35 anos em Tóquio, no Japão, foi editada pela primeira vez em livro, à revelia da cantora, no passado sábado, mas só nas últimas horas é que a artista de 62 anos reagiu à publicação. "É melhor não sabermos o que nos espera ao virar da esquina", escreveu a cantora, compositora, produtora discográfica, atriz, guionista, realizadora e empresária norte-americana nas redes sociais, identificando Kenji Wakasugi, o fotógrafo japonês que cedeu os direitos das imagens à editora NJG.

"Adore", disponível em duas versões de edição limitada praticamente esgotadas, é um livro com 200 páginas. Integra 111 retratos em grande formato e as 10 folhas de contacto com as 324 fotografias a preto e branco tiradas pela intérprete de êxitos como "Vogue" e "Erotica" durante uma sessão de 45 minutos realizada no dia 23 de janeiro de 1985. 318 são inéditas, uma vez que, na altura, apenas seis foram divulgadas. Nas redes sociais, são muitos os fãs que revelam fotos desconhecidas da artista, algumas delas sem edição.