A sessão fotográfica que Madonna fez há 35 anos, em Tóquio, no Japão, acaba de ser editada pela primeira vez em livro. O início das vendas estava inicialmente previsto para hoje, segunda-feira, mas a procura foi tanta que a editora NJG, que em 2016 publicou "Madonna 66", um livro de fotografia de edição limitada assinado pelo norte-americano Richard Cordman, teve de as antecipar, aceitando as primeiras encomendas logo na tarde do passado sábado. "Adore" está disponível em duas versões de edição limitada.

A mais barata, da qual foram apenas impressos 700 exemplares, custa 125 libras esterlinas, cerca 140,75 euros. A mais exclusiva, acessível a apenas 100 pessoas, está a ser vendida a 250 libras esterlinas, cerca de 281,50 €. Apesar de ter sido lançado à revelia da cantora norte-americana, que nem sequer surge na capa da obra nem a publicitou nas redes sociais, o livro do fotógrafo japonês Kenji Wakasugi está já praticamente esgotado. "Restam poucos exemplares", confirmou publicamente a NJG.

A cantora, compositora, produtora, atriz, realizadora, escritora e empresária, atualmente com 62 anos, esteve no Japão, nas primeiras semanas de 1985, para promover o disco "Like a virgin" e, entre atuações televisivas, entrevistas e encontros promocionais, foi fotografada por Kenji Wakasugi, durante 45 minutos, num estúdio fotográfico (quase) vazio. Apenas seis fotografias da sessão tinham sido divulgadas até agora, apesar de serem muitos os fãs a partilhar online retratos inéditos da intérprete de "Material girl".