Colocou umas extensões nos cabelos que se prolongam até aos joelhos e não se cansa de as exibir nas redes sociais, como se pode ver nas fotografias em poses sensuais que tem tirado no destino soalheiro onde que se encontra atualmente de férias. Depois de uns dias na neve, a modelo, socialite e empresária Kylie Jenner fugiu para o sol com uma das irmãs, Kendall Jenner. A melhor amiga, a modelo e influenciadora digital Anastasia Karanikolaou, mais conhecida como Stas, Stassi e Stassie Baby, também viajou com elas.

Apesar de não ter divulgado o destino da escapada, Kylie Jenner escreveu a legenda de uma das publicações que fez em espanhol, o que indicia que deverá estar num destino latinoamericano. Apesar das restrições impostas pela pandemia, a empreendedora, que pode (re)ver numa produção de seguida, continua a viver como se nada fosse, como se percebe nas publicações que faz nas redes sociais, um comportamento que os seguidores criticam. Em dezembro, esteve numa estância de esqui em Aspen, no Colorado, nos EUA.