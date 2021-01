Wendy James partilhou nas redes sociais uma imagem dos bastidores do espetáculo que deu em Lisboa há quase 32 anos. A cantora e compositora inglesa tinha apenas 23 anos, quando, no dia 30 de novembro de 1989, subiu ao palco do Pavilhão do Belenenses para atuar com os Transvision Vamp. A banda britânica teve vários singles de grande êxito em 1988 e 1989, anos em que a artista, conhecida pelo cabelo louro platinado e pelas roupas e pelas poses sensuais, se converteu num símbolo sexual. O grupo separar-se-ia em 1991.

Após o fim do Transvision Vamp, Wendy James, sentindo-se perdida, escreveu a Elvis Costello, pedindo-lhe orientações. O cantor e compositor inglês compôs-lhe algumas canções para "Now ain't the time for your tears". O disco a solo que lançou em 1993 passou despercebido mas a artista nunca parou de cantar. Em 2004, formou uma outra banda, os Racine, outro fracasso. O grupo terminaria em 2008. Atualmente com 54 anos, a artista inicia a 26 de agosto uma nova digressão a solo, com 23 datas, no Reino Unido.