Cauã Reymond recebeu um pedido de auxílio de uma mulher pobre e desesperada. O ator brasileiro de 40 anos publicou nas redes sociais, nas últimas horas, uma fotografia em tronco nu, tirada numa praia paradisíaca. A maioria dos seguidores aprovou para elogiar a beleza do artista, nascido no Rio de Janeiro. Rosângela de Lima, uma fã do antigo manequim, residente em Cascavel, nos arredores do Parque Nacional Iguaçu, no centro do Brasil, pediu-lhe comida para os filhos e medicamentos para a mãe doente.

"Ajuda-me, por favor, com uma cesta básica para as minhas crianças e com uma caixa de suplementos para a minha mãe. Ela é alimentada através de uma sonda. Teve cancro. Não temos nada dentro de casa para nos alimentarmos. Posso mostrar-lhe a minha mãe através de uma chamada de vídeo. Por favor, ajuda-me. Eu imploro", pediu a brasileira, que divulgou ainda um número de contacto. Até agora, Cauã Reymond ainda não reagiu publicamente ao pedido de ajuda de Rosângela de Lima, a viver dias (muito) difíceis.