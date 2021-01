Ricky Martin tem novo visual. O cantor, compositor, produtor discográfico e ator de 49 anos surpreendeu os admiradores, na reta final do primeiro mês de 2021, com a barba platinada, look que promete tornar-se tendência. A revelação foi feita no destino de férias soalheiro que o artista elegeu para descomprimir em família. As primeiras reações dos fãs do porto-riquenho não poderiam ser melhores. "Gosto muito", assumiu a atriz e bailarina Eloísa Maturén. "Estás cada dia mais bonito", elogiou Jorgelina Salmeron.