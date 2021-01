Um pouco por todo o mundo, as autoridades de saúde apelam ao confinamento dos cidadãos, para travar a pandemia de COVID-19, que se agravou nas primeiras semanas de 2021. Elizabeth Hurley, modelo, atriz e empresária britânica de 55 anos, acatou a recomendação e, no passado dia 19 de janeiro, apelou aos milhões de seguidores que tem nas redes sociais que lhe seguissem o exemplo. Mas, lá por ter de estar confinada, não significa que tenha de passar os dias de fato de treino e pantufas. Muito pelo contrário!

A ex-namorada do ator inglês Hugh Grant publicou duas fotografias em poses sensuais, tiradas no sofá de veludo cor de rosa da habitação onde reside, nas quais, além de estar maquilhada, também exibe um vestido curto em cetim que lhe deixa ver as pernas torneadas e umas sandálias de salto alto prateadas. Os admiradores adoraram. "É impossível ver melhor do que isto", elogiou Jeremy Edwards. "Estás mais bonita do que nunca", considera também Barry Johnston, outro dos fãs da antiga manequim britânica.