Depois das férias em África, onde passou o fim de ano, Madonna regressou aos EUA cheia de vontade de dar seguimento a dois dos principais projetos criativos que tem atualmente em mãos, a edição do DVD da digressão promocional do disco "Madame X" e o guião do filme autobiográfico que está a escrever em parceria com a guionista Diablo Cody. Em outubro do ano passado, o argumento já ia em 133 páginas. Nas últimas horas, a artista americana mostrou, nas redes sociais, o mapa da vida que tem estado a preparar.

Novamente loura, a cantora, compositora, produtora discográfica, atriz, guionista, realizadora, escritora e empresária de 62 anos revelou ainda, nos últimos dias, que está a ultimar a edição do DVD da digressão de promoção do disco "Madame X", o álbum composto e gravado no período em que Madonna viveu na capital portuguesa. As imagens que o integram foram gravadas durante as atuações da artista no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em janeiro de 2020, espetáculos que pode (re)ver de seguida.