Madonna está de férias no Quénia e trocou o luxo dos hotéis por um acampamento na savana

Madonna está de férias no Quénia e trocou o luxo dos hotéis onde costuma ficar por um acampamento em plena savana onde, assim, não faltam as comodidades que a sua condição de estrela global exige, como se pode ver nas fotografias e nos vídeos que tem publicado nas redes sociais. A artista norte-americana de 62 anos, que passou as festas de fim de ano no Malaui, onde inaugurou uma escola de dança e visitou o hospital que financiou, tem aproveitado a estadia para visitar várias tribos de guerreiros nómadas.

Na companhia do namorado, do cunhado e de cinco dos filhos, a cantora, compositora, realizadora, atriz, empresária e produtora discrográfica assistiu a danças tribais e a cerimónias religiosas que registou com o telemóvel. "Foi um momento muito especial para nós. Eles convidaram-nos a dançar com eles e partilharam connosco a oração de agradecimento que fazem diariamente", revelou Madonna nas redes sociais, pouco depois de visitar a tribo de guerreiros pokot, na região de Baringo, no centro do Quénia.

Antes, a intérprete de "Like a prayer" e "Borderline" tinha visitado, novamente, a tribo do povo samburu. "É sempre uma honra", confidenciou Madonna noutra publicação. "São guerreiros nómadas e os homens cantam, dançam e contam histórias para despertar a atenção das mulheres", partilhou a artista. Para além do namorado, do cunhado e de cinco dos seis filhos, a cantora viaja com uma comitiva de cerca de 30 pessoas, incluindo Ricardo Gomes, o fotógrafo português que contratou em 2019.