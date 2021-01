Começou por escolher António Azambujo depois de ter passado na fase das provas cegas mas foi na equipa de Marisa Liz que Luís Trigacheiro conquistou a última edição do do concurso de talentos "The Voice Portugal", transmitido pela RTP1. "Foi inesperado e incrível", revelou o cantor de 23 anos em declarações à revista TV 7 Dias. Tímido e reservado, foi inscrito no programa pelos amigos mas, assim que foi confrontado com a notícia, resolveu perder o medo e arriscar. "Não pensei muito", assume o alentejano.

Trocar Beja por Lisboa nos próximos meses é uma das consequências da vitória. "A minha vida agora vai dar uma volta de que eu não estava à espera. Ainda não sei quando é que o curso de jazz da Universidade Lusíada começa mas o que faz sentido é que seja no próximo ano letivo. Espero que a mudança seja boa para mim", defende o artista, que terá também a oportunidade de gravar um disco como prémio pela conquista do primeiro lugar. "Tive o apoio do país inteiro, foi incrível", orgulha-se Luís Trigacheiro.