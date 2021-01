Cláudio Ramos está novamente apaixonado mas prefere manter o relacionamento discreto. O apresentador de televisão de 47 anos, atualmente à frente de dois formatos na TVI, reatou com Diogo Faria, o ator com quem namorou em segredo durante a última fase de permanência na SIC, de onde saiu em fevereiro do ano passado. De acordo com a edição desta semana da revista TV Guia, o artista de 37 anos, um homem mais reservado, terá lidado mal com a maior exposição pública que o namorado passou a ter no canal.

"Eles foram muito felizes durante os três anos em que mantiveram a relação em segredo. O Diogo é uma pessoa muito humilde e o maior sonho da vida dele é ser reconhecido como ator, ser reconhecido pelo seu trabalho no mundo da representação. Ele não quer ser só o namorado do Cláudio. Não se sente bem nessa condição", garantiu uma amiga do casal à publicação. A iniciativa de terminar o namoro foi do ator português, que integrou o elenco das telenovelas "Sol de inverno" e "Mar salgado", exibidas pela SIC.

Na altura, o apresentador da TVI ficou inconsolável, mas, com a vida profissional a surpreendê-lo com projetos (muito) aliciantes, como sempre sonhou, não se deixou abater, concentrando-se nos novos desafios. "O Cláudio gosta muito do Diogo e isso nunca foi sequer uma questão, mas teve de respeitar a sua decisão na altura", refere a mesma fonte próxima, que confirma o reatar do relacionamento. "Eles estão bem assim. Encontram-se longe de tudo e de todos. Têm uma coisa só deles, como no início", revela a amiga comum. "Eles estão felizes e os amigos estão todos a torcer para que tudo dê certo. Eles merecem", garantiu ainda à TV Guia.

Entrevistado por Cristina Ferreira, apresentadora de televisão, diretora de entretenimento e ficção da TVI, no passado dia 1, em sua casa, Cláudio Ramos abriu o coração à antiga colega da SIC mas não lhe revelou que estava novamente apaixonado. Confrontado com uma fotografia dos dois na sua sala, mostrou-se surpreendido e embaraçado. "As pessoas importantes da nossa vida fazem parte dela, aconteça o que acontecer", justificou o coapresentador de "Dois às 10" e "Big Brother - Duplo Impacto".