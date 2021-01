Há celebridades que escondem os filhos e famosos que não se importam nada de os mostrar ao mundo, como é o caso de Jessica Athayde e de Diogo Amaral, que partilham frequentemente nas redes sociais fotografias com o filho que tiveram em comum. Aos 19 meses, Oliver Ross de Athayde do Amaral, nascido a 8 de junho de 2019, em Lisboa, surge recorrentemente nas publicações que a atriz faz e, nalguns casos, é pago por isso. "Esses valores vão para a conta-poupança do meu filho", revelou a artista num videocast.

Nem todas as fotografias em que Jessica Athayde surge com o filho são publicações patrocinadas mas, nalgumas delas, está identificada a marca a publicitar. Nos últimos dias, a atriz luso-britânica de 35 anos revelou ainda por que é que tem o hábito de falar com Oliver Ross de Athayde do Amaral em inglês. "Eu sou bilingue. A minha mãe é inglesa. Só falamos inglês na minha família. Como eu vou pôr o puto numa escola portuguesa, assim poupo nas explicações e nas aulas de inglês", justificou no Instagram.