Surpreendeu os fãs, em outubro do ano passado, com um nu artístico no dia em que fez 42 anos e, nas últimas horas, voltou a fazer o mesmo. Atualmente de férias em Fernando de Noronha, no nordeste do Brasil, depois de ter estado no México, a atriz espanhola de 42 anos, nascida na Galiza, tem partilhado muitas fotografias e vídeos dos dias idílicos, relaxantes e desinibidos que está a viver do outro lado do oceano Atlântico. A vista privilegiada da unidade hoteleira onde a artista está hospedada também tem feito furor.

Apesar dos (muitos) elogios à boa forma física da atriz da série da Netflix "Toy boy", que fez muito furor em março e abril do ano passado, também há quem lhe aponte o dedo. "Não tem vergonha de andar por aí a passear enquanto meio mundo não pode sair de casa?", questionou um dos seguidores, Willy Jimenez. "Admirava-a muito e estou desiludida consigo. A única coisa que faz ultimamente é exibir paraísos e o corpo, sem qualquer empatia com os outros", lamentou também outra fã, Veronica Carrillo Díez.

Indiferente às críticas dos seguidores, Cristina Castaño continua a aproveitar o calor que se faz sentir no outro lado do oceano Atlântico para descomprimir e descansar. "Viajar é uma das coisas que mais me apetece fazer quando o confinamento terminar", assumiu a atriz galega, que reside em Madrid, em Espanha, durante um dos muitos diretos que fez nas redes sociais durante a primavera do ano passado. Depois do verão, ainda conseguiu ir até à Grécia, a Itália e ao Egito, como pode (re)ver na galeria de imagens que se segue.