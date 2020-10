Cristina Castaño, atriz da série da Netflix "Toy boy", que hoje faz 42 anos, surpreendeu, nas últimas horas, os milhares de admiradores que a seguem nas redes sociais com um autorretrato ousado, um nu artístico fotografado com o telemóvel no quarto. "Espero que te ofereçam roupa porque senão vais morrer de frio", gracejou Roberto Gómez Tomé, um dos fãs. A maioria elogiou-a mas também foi criticada. "Não vejo a necessidade que uma mulher como tu tem de fazer isto", reagiu, indignada, Melinda Adam, outra seguidora.

A intérprete de Macarena Medina de Solís, que nas últimas semanas passeou pelo Egito, pela Itália e pela Grécia, como pode (re)ver na galeria de imagens que se segue, nasceu em Vilalba, em Lugo, na Galiza, no norte de Espanha, no dia 30 de outubro de 1978. O ator português Filipe Vargas, que já viveu em Madrid, em Espanha, onde Cristina Castaño atualmente reside, aproveitou a foto para a felicitar publicamente. "Parabéns galeguinha! Um beijo enorme aqui de Lisboa", enviou o artista através das redes sociais.