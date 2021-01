Elizabeth Hurley não teme o frio e esta tarde provou-o. A modelo, atriz e empresária britânica mostrou-se (muito) ousada nas redes sociais após um nevão. A artista e empreendedora de 55 anos partilhou, nas últimas horas, duas fotografias onde surge em cuecas, apenas com um casaco, tiradas no exterior da casa onde reside. Os seguidores adoraram. "Nunca tinha tido vontade de comprar a roupa interior de alguém, até este momento", ironizou Robb Core. "Falta mostrar os ombros", pediu ainda um fã anónimo.

"Eu tenho uma paixoneta por si desde a minha adolescência. Agora, estou com 37 anos e continua tão boazona como era naquela altura", reagiu Kenneth Barbagallo, outro dos admiradores de Elizabeth Hurley. "É muito agradável abrir o Instagram e dar de caras com isto", elogia Paul Beer. "O meu filho é da idade do seu [18 anos] e, se eu publicasse fotografias minhas nesses preparos, ele morreria de vergonha", desabafou também Debsy Harrogate, uma das muitas mulheres que reagiram às fotografias provocadoras.