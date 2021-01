Lenny Kravitz desespera pelo regresso aos palcos. As saudades já são tantas que, nas últimas horas, o cantor, compositor, músico, ator, fotógrafo e produtor discográfico norte-americano de 56 anos partilhou com os que o seguem nas redes sociais uma fotografia tirada em Vigevano, em Itália, nos bastidores da digressão de promoção do disco "Strut", lançado em 2014. O artista tem estado confinado em Eleuthera, a quarta maior ilha das Bahamas, de onde o avô paterno era natural, desde o início da pandemia.

"Preferia estar a fazê-lo noutras circunstâncias. Preferia andar em digressão. Preferia estar a fazer o que faço habitualmente, mas as coisas são mesmo assim", lamentou o intérprete de "Fly away" e "Always on the run", que pode (re)ver de seguida, em declarações à publicação feminina WWD. Para ocupar os dias, Lenny Kravitz tem ocupado a maior parte do tempo a tocar instrumentos para melhorar a técnica, uma aprendizagem que a agitada vida que tinha antes do surto viral raramente lhe permitia.