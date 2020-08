Maria Cerqueira Gomes não resiste ao vendaval de entradas e saídas que tem marcado o canal de Queluz de Baixo nas últimas semanas e, com o regresso de Cristina Ferreira, que foi inicialmente substituir na condução do programa de televisão "Você na TV!", perde o contrato com a TVI. A notícia é avançada na edição desta semana da revista TV 7 Dias, hoje nas bancas, que garante que, no entanto, para já, a apresentadora de televisão portuense de 37 anos vai continuar a colaborar com a estação.

"A Maria Cerqueira Gomes termina o contrato agora em agosto e não vai ser renovado, apesar de ela continuar na TVI, mas com um projeto de curta duração", revelou fonte interna do canal à publicação. A apresentadora nortenha terá sabido da intenção dos novos responsáveis pela emissora poucos dias antes de rumar ao Algarve para uns dias de descanso com os filhos. "Antes de ir de férias, foi chamada à TVI de urgência. Ela esteve em reunião e não saiu de lá com boa cara", acrescenta.

"O que se diz nos corredores é que é mais uma pessoa a ser afastada pela Cristina", confidencia a mesma fonte. Maria Cerqueira Gomes foi anunciada, em novembro de 2018, como a substituta de Cristina Ferreira na condução do talk show matinal da TVI, para onde foi ganhar 10.000 € mensais. Após o afastamento do programa que conduzia ao lado de Manuel Luís Goucha, que nunca conseguiu fazer frente ao da antecessora, na SIC, perdeu cerca de 60% do vencimento e regressou ao Porto.