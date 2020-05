Maria Cerqueira Gomes, que ontem fez 37 anos, vive dias de incerteza. A apresentadora de televisão, que regressou ao Porto após o afastamento do programa matinal "Você na TV!", que coapresentava ao lado de Manuel Luís Goucha, perdendo 60% do ordenado e passando a auferir apenas 4.000 €, manifestou interesse em voltar ao Porto Canal, onde esteve 12 anos e de onde saiu para ir substituir Cristina Ferreira na TVI, mas a estação não a quer, avança a edição desta semana da revista TV Guia.

A mudança obrigou-a a viver separada da família, custou-lhe o casamento e obrigou-a a ter de procurar apoio psicológico para aguentar as críticas e as comparações de que era permanentemente alvo. "Foi a maior viagem interior que fiz", refere a apresentadora que, nas últimas semanas, em entrevista ao programa "Glitter Late Night", apresentado por Carina Caldeira, não descartou o regresso ao Porto Canal. "Se me apresentarem o projeto da minha vida, eu volto", disponibilizou-se, então.

No entanto, de acordo com a publicação, a estação de televisão do norte não a quer. "Ela não se portou bem na altura em que saiu e quem se vai embora não costuma voltar", referiu fonte do Porto Canal à TV Guia. "Além disso, não há dinheiro para lhe pagar. Precisava de retratar-se e aceitar 1.000 € para regressar", escreve ainda a revista. Maria Cerqueira Gomes, muito elogiada pelo seu estilo, é, atualmente, responsável pela rubrica "Gente com norte", integrada no programa "Você na TV!".