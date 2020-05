Malvino Salvador vai ser pai pela terceira vez e anunciou-o há menos de uma hora nas redes sociais. O ator brasileiro de 44 anos, que atualmente pode ser visto na telenovela "Alma gémea", exibida em Portugal pelo canal Globo na NOS, revelou que a mulher Kyra Gracie, com quem casou em 2013, aguarda a chegada do terceiro filho do casal, que já tem duas meninas. Ayra Gracie Salvador nasceu a 8 de setembro de 2014 e Kyara Gracie Salvador veio ao mundo a 21 de outubro de 2016.

Na fotografia da família que partilhou nas redes sociais, naquela que é uma publicação promocional, Malvino Salvador surge com a mulher e com as filhas, com a mais velha a exibir o teste de gravidez da mãe. "Apesar do mundo estar passando por um momento bem complicado, queremos compartilhar uma boa notícia com vocês. A família Gracie Salvador está a crescer! A Clearblue confirmou. Estamos grávidos", escreveu o ator, que começou como modelo, na legenda da imagem.

Nascido em Manaus, capital do estado do Amazonas, a 31 de janeiro de 1976, o ator ficou conhecido por dar vida a personagens como Joaquim José da Silva Pereira, também apelidado de Quinzé, na telenovela "Fina estampa", que está a ser reexibida no Brasil, onde entrou o ator português Paulo Rocha. Em "Amor à vida", foi Bruno dos Santos Araújo e, em "A dona do pedaço", interpretou o papel de Agno Dias. Nas redes sociais, são muitos os momentos em família que partilha.