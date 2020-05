Jennifer Lopez não gosta de salmão e também não é grande apreciadora de fruta, ao contrário dos dois filhos gémeos de 12 anos, Maximilian David Muñiz e Emme Maribel Muñiz, que são grandes consumidores de frutos do bosque. A revelação foi feita à revista Us Weekly pelo chef Kelvin Fernandez, o cozinheiro pessoal da cantora, compositora, atriz, produtora e empreendedora norte-americana de 50 anos, que tem a incumbência de lhe preparar refeições que não a deixem engordar.

"Se eu estiver a cozinhar salmão para a refeição, faço sempre robalo, alabote ou bacalhau para a Jennifer, porque ela não gosta muito da textura nem do sabor do salmão", confidencia Kelvin Fernandez, o homem que desenvolve e monitoriza a dieta da intérprete de sucessos globais como "On the floor", "Let's get loud", "If you had my love" e "Ain't your mama" segue diariamente para manter o corpo que sonho que a torna numa das quinquagenárias mais sensuais e invejadas da atualidade.