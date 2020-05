Oceana Basílio é que terminou o namoro com José Fidalgo. A reconciliação tinha sido tornada pública no final de novembro do ano passado, na passadeira vermelha da gala da GQ Men of the Year Awards 2019, mas não resistiu à quarentena imposta pelo surto viral de COVID-19 que isolou o mundo e confinou a atriz no Algarve, de onde é natural. Em resposta aos comentários de duas seguidoras nas redes sociais, a artista confirmou, de forma discreta, ter sido ela a acabar o relacionamento com o ator.

"Feliz namoro com [o] José Fidalgo", escreveu um dos milhares de seguidores no Instagram. "Ele já acabou com ela", retorquiu, de imediato, outro. "Ou ela", respondeu, pouco depois, Oceana Basílio. "Ela estava cansada da relação", já tinha afirmado uma fonte próxima a uma revista de televisão. O ator ainda chegou a viajar para o Algarve, onde a família tem casa, mas já não conseguiu salvar a relação. "A visita foi a última gota. Não correu bem e acabaram tudo", avançou na altura a mesma fonte.