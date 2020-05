Oceana Basílio está novamente separada de José Fidalgo. Depois das especulações dos últimos dias, a notícia foi confirmada à revista TV Guia por uma amiga da atriz, que garante que a mudança do ator para o Algarve foi a gota de água. "Ela estava cansada da relação. A visita foi a última gota. Não correu bem e acabaram tudo", referiu fonte próxima de Oceana Basílio à publicação de televisão. A artista de 41 anos esteve em confinamento em Cabanas de Tavira, de onde é natural.

José Fidalgo, que passou o estado de emergência imposto pelo surto viral de COVID-19 em Lisboa, viajou depois para a mesma localidade algarvia, onde tem casa de família, mas o reencontro do ator de 40 anos com a namorada não foi dos mais apaixonados. Os dois artistas apagaram, pouco depois, as fotografias do casal que tinham nas redes sociais. Antes da separação, Oceana Basílio mostrava-se nostálgica. "Saudade de ir assim sem destino... Hoje, eu ia, se pudesse", desabafou então.

