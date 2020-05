Pouco depois de ter gravado "Touch me (I want your body)", um dos singles mais vendidos na Europa em 1986, Samantha Fox, uma estrela musical em ascenção, foi convidada por Freddie Mercury para a Queen Party, uma festa organizada pelo carismático vocalista dos Queen, que juntou dezenas de celebridades em Londres, em Inglaterra. "Foi um dos momentos mais fantásticos da minha vida", assumiu a cantora britânica, numa publicação nas redes sociais, em novembro do ano passado.

Num direto nas redes sociais, a artista de 54 anos voltou, agora, a recordar essa noite. "Foi a melhor festa a que alguma vez fui. Quando lá cheguei, haviam mulheres despidas num elevador. Eu tinha 20 ou 21 anos. Foi a primeira vez que vi outras mulheres nuas. Nunca tinha visto nenhuma, a não ser eu", confidenciou Samantha Fox, que duas décadas mais tarde viria a revelar que tinha entretanto descoberto que era lésbica. "Foi uma noite memorável. Fizemos uma jam session", prossegue.

"Eu, na altura, sugeri cantarmos o meu primeiro single, que na altura era um grande êxito. Ele riu-se e acabámos por cantar outra coisa", recorda. "Morreram muitas celebridades, entretanto. É triste", lamentou. Freddie Mercury, que pode rever com Samantha Fox de seguida, morreu em 1991. Em 2015, foi Lemmy, vocalista dos Motörhead, outro dos amigos da cantora, a desaparecer. "Na altura, foi um choque porque ele nunca disse a ninguém que estava doente", confessou a intérprete.