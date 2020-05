Madonna prepara-se para iniciar um tratamento para regenerar as cartilagens e recuperar a mobilidade e, visivelmente entusiasmada, não perdeu a oportunidade de o revelar aos fãs. "Estaria aos saltos se pudesse, após oito meses de sofrimento", anunciou a cantora norte-americana de 61 anos nas redes sociais. A artista viu-se obrigada a cancelar 14 atuações da última digressão, duas duelas em Lisboa, por causa da lesão na anca que lhe afetou os movimentos e lhe causou muitas dores.

No espetáculo de dia 16 de janeiro da digressão de promoção do disco "Madame X", composto e gravado no período em que a intérprete de "Into the groove" viveu em Lisboa, Madonna queixou-se da lesão muscular na anca que também lhe afeta a mobilidade de uma das pernas. "Tenho um problema nos quadris e estou aqui de joelhos há mais de 10 minutos", reclamou, enquanto esperava, depois da máquina fotográfica que utilizava numa das secções do espetáculo não ter funcionado.

Num dos segmentos em que atuaria com sapatos de salto alto, para se defender das dores, Madonna teve de, a partir de determinada altura, passar a usar calçado raso, uma situação que a irritou. "São muito feias mas ou calçava estas botas ou não havia espetáculo", garantiu a artista num dos espetáculos no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. A cantora, compositora e atriz anunciou o início do tratamento que vai fazer com a publicação de duas fotos reveladoras dos seus atributos físicos.