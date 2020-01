Madonna vendeu polaroide por 5.000 € a um admirador brasileiro. A revelação foi feita por um espetador que assistiu ao primeiro show que a artista deu no Coliseu dos Recreios. A cantora que esta noite volta a subir ao palco daquela sala para a segunda das oito atuações na capital, tem vendido fotografias suas em todos os concertos desde o início da digressão, sempre que as licitações dos fãs, que revertem a favor de projetos solidários, atingem valores consideráveis.

"Ela emocionou-se e chorou ao recordar que tudo começou em Lisboa", revelou ainda, nas redes sociais, Rafael Augusto, o DJ brasileiro que gere o Madonna Online, um site informativo sobre a intérprete de "Erotica" e "Human nature". Em Portugal para (re)ver a cantora ao vivo, vai aproveitar para promover três festas onde não se vai ouvir outra música, nos dias 17, 18 e 19 de janeiro no Boteco do Massay, uma discoteca localizada na rua Maria Luísa Holstein, em Lisboa.

Fora do alinhamento do primeiro show em Lisboa ficou "Faz gostoso", a canção originalmente gravada pela cantora portuguesa Blaya que Madonna regravou em dueto com a intérprete brasileira Anitta para o álbum "Madame X", o disco que a artista americana compôs e gravou no período que viveu em Portugal, entre 2017 e 2019. Uma produtora portuguesa filmou o espetáculo de Madonna, que fez a contagem decrescente em português antes de subir ao palco.