O realizador português Ricardo Gomes, que captou as imagens que integram o documentário "World of Madame X", a curta-metragem documental que Madonna encomendou para explicar a criação do disco "Madame X", composto e gravado no período em que viveu em Portugal, esteve ontem no Coliseu dos Recreios a gravar o concerto que a intérprete deu em Lisboa, o primeiro dos oito agendados para a capital portuguesa, entre os dias 12 e 23 de janeiro de 2020.

"A vida é um círculo", lê-se na legenda da fotografia do realizador que a empresa Krypton International, uma conceituada produtora sediada em Lisboa, partilhou nas redes sociais ontem à tarde. Iniciada a 17 de setembro do ano passado em Brooklyn, em Nova Iorque, nos EUA, a atual digressão da intérprete de "Vogue", que pode (re)ver de seguida, foi pensada para teatros e para salas de espetáculos mais pequenas. O segundo show está agendado para amanhã, dia 14.

Sete anos depois da última atuação em Portugal, no estádio Cidade de Coimbra, Madonna voltou, ontem à noite, a subir a um palco português e fez a contagem decrescente em português que antecedeu o primeiro dos oito concertos que tem agendados para Lisboa. A cantora mostrou o momento, há poucos minutos, num vídeo que partilhou com os fãs nas redes sociais. Joana Vilarinho, uma das assistentes portuguesas da artista, foi-lhe indicando os números.