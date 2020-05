Daniela Ruah deixa-se maquilhar pela filha e partilhou o resultado final há momentos nas redes sociais. "Tenho tantas saudades do trabalho que decidi contratar uma maquilhadora/fotógrafa. Passou o tempo todo a dizer que precisava de mais batom e eu confiei", desabafou a atriz da série "NCIS: Los Angeles". A artista portuguesa, que nasceu em Boston, nos EUA, para onde emigrou no fim da década de 2000, tem dois filhos do casamento com o duplo norte-americano David Olsen. Sierra Esther Olsen, que em setembro faz quatro anos, é a mais nova. River Isaac Olsen, o mais velho, tem seis anos.