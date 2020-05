Ângelo Rodrigues foi operado pela oitava vez à perna esquerda, que esteve em vias de ser amputada o verão passado após a infeção generalizada, causada pela infiltração de substâncias anabolizantes adquiridas no Brasil que quase lhe custou a vida. O ator e cantor portuense de 32 anos utilizou, há momentos, as redes sociais para para partilhar o seu estado de espírito com os milhares que o seguem. "Já olho para as minhas cirurgias como as medalhas que Michael Phelps ganhou em Pequim", confidenciou.

"Sirvo-me de um trabalho extenuante de minimalismo mental, de peneirar apenas o estritamente necessário", desababou, de forma poética. "Mas nada que acalme este Álvaro de Campos que galopa incessante dentro de mim. Esta montanha russa emocional, que usou a vertigem para nunca tomar a minha recuperação como garantida, foi o que me manteve vivo. Como Chico Anísio diria, eu não tenho medo de morrer, eu tenho [é] pena", escreveu Ângelo Rodrigues na legenda da foto que partilhou.

"Sempre simpatizei por underdogs. A ideia de um desfavorecido com parcas chances de vencer face a um opressor sempre foi relatable para mim. Talvez porque sempre me senti um. É expectável que o underdog perca, mas a superação arranja sempre lugar. One love [um amor] para todos os underdogs que espreitam lá do fundo do poço para cima. Dizem que a vista lá em cima é linda. Agora vamos lá remendar esta boneca de trapos", digitou ainda Ângelo Rodrigues, que se mostrou aos fãs de bata no quarto hospitalar.

Ângelo Rodrigues, nascido no Porto, a 9 de setembro de 1987, estreou-se na televisão portuguesa com uma participação na telenovela "Doce fugitiva", exibida pela TVI entre outubro de 2006 e setembro de 2007 e reexibida entre fevereiro de 2013 e junho de 2014, mas foi na quinta temporada da série "Morangos com açúcar" que ganhou fama e mediatismo. As viagens são, a par da música e da representação, outra das suas paixões. A última foi à Jordânia, no Médio Oriente, em meados de fevereiro deste ano.