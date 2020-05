Renato Ponte, um dos dois novos concorrentes do reality show "Big Brother 2020" não foi o candidato açoriano inicialmente escolhido para o programa. O estudante e nadador-salvador de 24 anos que reside com os pais na freguesia de Mosteiros, no município de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, entrou no reality show depois da desistência do concorrente que tinha sido inicialmente selecionado pela produção do programa, avança a edição desta semana da revista TV 7 Dias.

"Outro concorrente da mesma ilha, da zona da Ribeira Grande, de seu nome Rodrigo, desistiu do reality show dois dias depois de já estar isolado, o que levou a equipa de castings a encontrar um substituto", noticia a publicação de televisão. "Ele concorreu ao programa porque gostava de seguir moda e fotografia. Só que foi tudo em cima da hora, ele não estava a contar com isso. A produção não tinha mostrado interesse nele durante as entrevistas", confirmou Xavi Costa, amigo de Renato Ponte.

Apesar de ser tímido e de, segundo os que o rodeiam, nunca ter tido um namoro sério, o novo concorrente do "Big Brother 2020" deu a entender, no vídeo de apresentação exibido no início da semana, ser um pinga-amor(es). "Foi o homem da câmara que disse ao Renato para dizer alguma coisa sobre ele que gerasse polémica", garante o amigo. Renato Ponte não foi, no entanto, a única alteração que a produção do programa teve de fazer. "Seis candidatos desistiram à última hora", avança a TV 7 Dias.