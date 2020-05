Kylie Minogue lançou um vinho rosé com o seu nome. A cantora, compositora e atriz australiana de 51 anos, que regressou ontem ao estúdio de gravação onde está a preparar um novo disco, não fez grande alarido do arranque da comercialização, nem sequer o mencionou nas redes sociais, mas os fãs descobriram e estão a comprá-lo em força. À venda na rede de supermercados Tesco no Reino Unido, por nove libras esterlinas, pouco mais de 10 euros, esgotou em muitos deles em menos de nada.

Apesar da artista nunca ter revelado publicamente a intenção de associar o seu nome a um novo produto, surgiram na imprensa, em março, notícias que avançavam que a intérprete de êxitos internacionais como "Slow", "The one" e "All the lovers" estaria em negociações com produtores vitivinícolas. "A Kylie tem muitos fãs adultos e acha que pode ser bom dar nome a um vinho que seja sofisticado mas divertido, como ela", confirmou, na altura, fonte próxima da artista ao The Sun.

"Há já algum tempo que ela estava a trabalhar nisso mas acredita que, desta vez, conseguirá lançá-lo, lá mais para a frente", revelou ainda o tabloide inglês. O novo vinho está, todavia, longe de ser o primeiro produto lançado por Kylie Minogue com o seu nome. Em 2006, em parceria com a Coty, lançou Darling, o primeiro dos 10 perfumes que lançou até 2012. Em 2008, apresentou uma coleção de decoração. Antes, já tinha criado roupa para a H&M e lingerie para a Agent Provocateur.