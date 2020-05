Adele vai suceder a Shakira e a Jennifer Lopez na edição de 2021 do Super Bowl? É um dos rumores do momento nos EUA e foi avançado pelo Tampa Bay Times, jornal de Tampa, na Flórida, onde aquele que é um dos eventos mais populares nos EUA, se realiza no dia 7 de fevereiro do próximo ano. "Se ela está a preparar músicas novas, este seria o local perfeito para as apresentar", escreve a publicação norte-americana, que avança, no entanto, com outros possíveis nomes.

Se Adele não aceitar o hipotético convite, Taylor Swift, Jay-Z, Drake, Rihanna e Ariana Grande são outros dos artistas que estão a ser considerados para lhe suceder, refere o Tampa Bay Times. A final do campeonato da National Football League (NFL), a principal liga de futebol americano dos EUA, é um dos momentos desportivos do ano. The Who, Madonna, The Black Eyed Peas, Dina Rossa, Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry, Coldplay, Prince, Maroon 5, U2 e Lady Gaga já lá atuaram.