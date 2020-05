Enrique Iglesias faz hoje 45 anos. Nascido a 8 de maio de 1975 em Madrid, em Espanha, foi no entanto em Miami, nos EUA, que passou a infância e a adolescência, depois do divórcio dos pais. Filho do intérprete espanhol Julio Iglesias e da socialite filipina Isabel Preysler, nunca deu a entender que poderia vir a seguir a carreira do pai mas, em segredo, com a conivência e com o auxílio de um dos seus colaboradores mais próximos, Fernán Martínez, gravou uma maquete.

Como não queria servir-se do nome do progenitor para singrar na carreira, inventou uma personagem fictícia, Enrique Martínez, um aspirante a cantor originário da Guatemala. A editora discográfica Fonovisa Records acreditou na história, gostou do que ouviu e contratou-o. Pouco depois, o artista já estava em Toronto, no Canadá, num estúdio a gravar o seu primeiro álbum, "Enrique Iglesias". Lançado em julho de 1995, fez sucesso na Península Ibérica e na América Latina.

"Tenho um carinho muito especial por Portugal. Foi o primeiro país onde o meu disco chegou a primeiro lugar", assumiu publicamente o intérprete de êxitos como "Bailando", "Hero" e "Si tú te vas", em mais do que uma entrevista. Até hoje, já vendeu mais de 70 milhões de discos. "Não mudaria nada na minha vida", desabafa. "Cometi alguns erros mas, graças a eles, consegui aprender", garante o cantor, que é casado com a ex-tenista russa Anna Kournikova. O casal tem três filhos.